La relance éco à Nancy, un couturier fabrique plus de 10 000 masques made in Lorraine par jour

L’usine textile s’est installée dans un hangar désaffecté d’une ancienne brasserie en banlieue de Nancy et produit déjà plus de 10 000 masques en tissu par jour, ce lundi 11 mai, jour de déconfinement. Un couturier Lorrain relève le défi d’un masque local mais aussi solidaire.

Davy Dao, couturier à Nancy, est passé d’un atelier artisanal à une usine textile de 70 salariés qui se relayent jour et nuit pour fabriquer plus de 500 000 masques à destination des Meurthe-et-Mosellans pour accompagner le déconfinement.

Le tissu est local – essentiellement vosgien - et l’aventure solidaire avec des salariés en insertion. Une fabrication de masques impulsée par Mathieu Klein, président socialiste du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, qui a investi dans le projet et qui assure la logistique pour livrer les masques à plus de 500 communes.

Fier de rendre service, on se sent utile

Ce lundi 11 mai, les premiers masques ont déjà été livrés et l’usine, improvisée à la hâte il y a trois semaines, prend un rythme de croisière élevé, qui va s’établir entre 12 et 18 000 masques par jour afin de répondre à la demande. Une aventure humaine pour Davy Dao, qui a connu le RSA au début de son projet de fabrication de jeans lorrains éthiques et responsables, il y a huit ans, et le créateur a trouvé logique de relevé de défi d’une entreprise qui mêle solidarité et production locale.

«On se sent utile », « c’est précieux et ça va rassurer beaucoup de personnes »… les ouvriers équipés de visières se relayent jour et nuit, par équipe de 15, pour faire tourner les machines à coudre et donner du fer à repasser. Un personnel très appliqué et « fier de rendre service ». Un travail très physique « mais on ne voit pas le temps passer » assurent cette jeune mère de famille qui n’a pas hésité quand ce travail de circonstance lui a été proposé.

Masque solidaire et local

Plus de 300 000 euros de machines ont été investis pour quatre chaines de production et la société nancéienne de jeans éthiques et lorrains de 20 salariés s’est engagée à fournir au moins 500 000 masques au Conseil départemental qui approvisionne directement les mairies qui se chargent de la distribution aux Meurthe-et-Mosellans.

Une production à la chaine avec des automates de couture installés dans l’ancienne brasserie de Maxéville en banlieue de Nancy pour une production qui doit durer au moins deux mois.

Le tissu vient des Vosges, et le masque, lavable en machine à 60 degrés répond aux spécifications Afnor S76-001 de catégorie 1 avec une qualité de filtration des particules comprise entre 90 et 95% des particules de la taille du coronavirus. La fabrication se fait en taille adulte et enfant et 35 000 masques seront réservés aux collégiens et aux agents du Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle.

Toutes les communes (voir ci-dessous) ont commandé des masques mis à part des très petites commune et quatre communes de la Métropole dont Nancy. Le Conseil départemental offre la moitié du prix du masque avec un coût de revient de 2,30 euros le masque en tissu de qualité et agréable à porter, nous l'avons essayé.

