"La relance éco" : à Rezé, le concept AlloVoisins est vraiment dans l’air du temps

AlloVoisins est une plateforme de mise en relation les particuliers souhaitant rendre service, telle que garder les enfants, faire les courses ou sortir les chiens. Crée en 2013 à Rezé, près de Nantes, AlloVoisins emploie 35 salariés et compte plus de trois millions de membres. Une entreprise qui a renoncé, pendant le confinement, aux commissions qu’elle prend habituellement sur les échanges entre les particuliers pour devenir une plateforme 100% solidaire. "On a demandé à tous ceux qui étaient en première ligne pendant cette crise d’indiquer leurs besoins", raconte Édouard Dumortier, cofondateur d’AlloVoisins.

En quelques semaines la plateforme enregistre plus de 100.000 demandes. "Comme un seul homme, tous nos membres se sont levés et ont proposé leurs aides", se réjouit Edouard Dumortier. "Des gens préparaient des repas pour les livrer dans les hôpitaux, d’autres étaient volontaires pour sortir les chiens de personnes âgées ou imprimer des bons de sorties", poursuit le co-fondateur de cette plateforme collaborative.

Capture d'écran AlloVoisins -

Dans l'air du temps

"Cela ne fait que confirmer le modèle de consommation auquel on croit, une consommation plus local et qui fait appel à la mutualisation des ressources entre les gens", conclut Edouard Dumortier. Bref, Allo voisins croit plus que jamais en son concept qui s’inscrit finalement dans cette tendance de fond autour des nouveaux modes de consommation et le besoin de lien social.

