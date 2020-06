Habituellement à cette époque, Laurent Brison est complètement débordé avec les mariages, les séminaires et autres congrès. Mais cette année, avec la crise sanitaire, celui qui emploie en pleine saison jusqu’à 70 collaborateurs, n’est pas à la fête « Depuis mi-mars, tout a été annulé. On a nos deux premiers mariages de la saison début juillet » Et évidemment côté chiffre d’affaires, c’est la soupe à la grimace « A la fin juin, on aura perdu 1M2 d’euros de chiffre d’affaires » déplore Laurent Brison. Pour amortir cette grosse perte, l’entreprise a obtenu un PGE, le prêt garanti par l’état , mais il y aura des séquelles selon Laurent Brison « On a détérioré notre trésorerie, on a pris un plan PGE, décalé nos remboursements , un moment donné il faudra rembourser »

L'équipe de production de Brison Traiteur devant le labo à Sainte-Luce-sur-Loire - BT

Reprise en septembre

L’entreprise nantaise peut tout de même compter, depuis le 11 mai, sur l’activité de ses trois boutiques : rue Franklin, sur le marché de Talensac à Nantes et à Sainte-Luce-sur-Loire. Laurent Brison espère maintenant un redémarrage complet de son activité à la rentrée « Il faut que cela reprenne en septembre, c’est une évidence » Malgré la situation, le traiteur nantais reste optimiste « _Chaque semaine, c’est un petit mieux. Il faut faire le dos rond, y croire et attendre des jours meilleur_s » Une crise qui n’aura pas raison des projets de Laurent Brison, le traiteur nantais ouvrira en octobre un quatrième point de vente dans la nouvelle gare de Nantes.

La relance éco : Traiteur Brison Copier

France Bleu Loire Océan est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?