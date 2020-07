La relance éco: à Nantes, Echoes Studio met la réalité virtuelle au service des professionnels du tourisme

Une jeune entreprise nantaise propose des parcours qui mélangent patrimoine, conte et réalité virtuelle. Echoes Studio bénéficie du programme d’accompagnement Tourisme Innovation Lab pour se développer.

Faire vivre aux touristes de nouvelles expériences, grâce à la réalité virtuelle, c’est le pari d’ Echoes Studio, une entreprise créée à Nantes en 2019. « A chaque halte d’un parcours, on met en scène un lieu, un paysage ou une œuvre en réalité virtuelle avec en fil rouge une histoire qui s’inscrit aussi bien dans le réel que dans le virtuel » explique Julien Trudelle, fondateur de cette startup.

Pour l’instant Echo Studio développe deux projets qui verront le jour en 2021: un conte inspiré de l’histoire de Jules Verne qui sera à découvrir le long des quais de la Loire et des Machines de l’île à Nantes et un autre conte coécrit par des enfants en situation de handicap du centre d’hébergement de la Brise de Mer à St Michel Chef Chef qui ont imaginé une balade le long des pêcheries de cette commune « C’est l’histoire d’un pêcheur qui pêche une sardine qui permet de faire des vœux. Un conte qui permet de découvrir la côte et surtout grâce à la réalité virtuelle, d’entrer dans les pêcheries, ce que l’on ne peut pas faire en réel » indique Julien Trudelle.

L’équipe Echoes Studio : Antoine ROUSSELOT (conception 3D et infographie) et Julien Trudelle (Fondateur, scénarii et scénographie) - ES

Pour mener à terme ces projets Echoes Studio bénéficie depuis début juin d’un programme d’accompagnement d’un an. En effet la startup nantaise a été sélectionnée, avec sept autres entreprises de la région Pays de la Loire , par Tourisme Innovation Lab, un réseau d’acteurs du tourisme qui a pour objectif de développer les projets innovants sur le marché du tourisme dans la région.

La relance éco: Echoes Studio Copier

France Bleu Loire Océan est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?