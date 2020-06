Un changement de lieu de vie est souvent un moment difficile pour les seniors, c’est pourquoi Démen’âge les accompagnent tout au long du déménagement « On propose le tri des souvenirs, la mise en carton, les démarches administratives, on est aussi présent au moment du réaménagement pour aider les personnes âgées à se réapproprier les lieux » explique Cécile Flipo, responsable de gestion de cette association.

Démen'âge accompagne les personnes fragilisées pendant les nombreuses étapes d'un changement de lieu de vie ou d'un désencombrement de logement -

Démen’âge qui compte trois salariés et une dizaine de bénévoles, a complètement stoppé son activité pendant le confinement. Conséquence l’association rencontre des difficultés financières d’où l’idée de cette campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule pour se relancer mais aussi pour se développer. « Il faut que nous restions vivants car personne d’autre ne propose un accompagnement physique et émotionnel aux personnes les plus fragiles pendant un déménagement. On espère aussi se développer sur d’autres départements et nous allons aussi venir en aide aux personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap » précise Cécile Flipo.

Soutenu par la fondation MAAF, Démen’âge espère obtenir au moins 3 000 euros d’ici le 25 juillet. Plus d'info ici sur cette campagne de financement.

La relance éco : Demen'âge Copier

France Bleu Loire Océan est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?