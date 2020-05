"La relance éco" : à Nantes, l'entreprise Devineau veut repartir de l'avant

Créée en 1803, Devineau est une entreprise historique de la région nantaise, qui emploie 340 salariés sur 4 sites de production : à Nantes, à Carquefou, à Cugand en Vendée et en Tunisie. Des usines qui ont stoppé leur activité le 17 mars dernier, mais la production a pu reprendre dès le 6 avril, grâce à la mise en place d’une nouvelle organisation de travail qui respecte les mesures sanitaires sur les sites de production. Le personnel administratif et les commerciaux restent en télétravail, un changement d’organisation qui d’ailleurs donne des idées au PDG de cette entreprise Francis Clément Devineau « On a dans cette période de confinement, répondu a des appels d’offres, décroché des marchés en visioconférence» Une nouvelle façon de travailler qui pourrait amener l’entreprise nantaise à repenser sa stratégie commerciale, moins de déplacement, plus de rendez-vous en visioconférence.

Pour l’heure, l’enjeu est de repartir vite de l’avant. Devineau enregistre, depuis le début de la crise, une forte baisse de son Chiffre d’affaires. « Il faut rapidement retrouver de l’activité, je suis confiant dans la dynamique des équipes pour essayer de rebondir dans les prochains mois » déclare Francis Clément Devineau.

Francis Clément Devineau, PDG de l'entreprise du même nom

Et pour booster cette reprise, Devineau s’est associé au guide du routard pour proposer une nouvelle collection de 12 bougies parfumées qui invitent à un voyage olfactif au cœur de 12 régions et grandes villes françaises … dont évidemment NANTES, à travers une bougie à la fragrance de « Petit Beurre Nantais ».

