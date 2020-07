La relance éco : à Nantes, Le champignon Urbain fait un carton

Cette entreprise produit chaque année quatre tonnes de champignons en plein cœur de Nantes. Des pleurotes et shiitakés bio cultivés dans une chambre froide de l’ancien Min. Le Champignon Urbain va ouvrir dans les prochaines semaines un second site de production dans la Chapelle du Martray à Nantes.

Rencontre avec Camille May, l’un des trois fondateurs de cette entreprise.

Le savoir-faire

C’est surtout de l’observation et de la surveillance. On contrôle la ventilation, l’humidité, on essaye de réguler la température et la lumière avec des moyens naturels. Dans cette ancienne chambre froide, on a huit tonnes de pain de paille. Un pain de paille fait quinze kilos, pendant 18 semaines on va cueillir dessus tous les deux jours des champignons.

L’histoire de trois passionnés

On a débuté en 2018, tout d’abord en association puis en entreprise agricole, Nous sommes le seul GAEC (groupement d’exploitation en commun) sur Nantes

Vente de la production sur un marché - CU

Distribution en circuit court

Notre périmètre de vente est très restreint, on livre à vélo, on fait quelques marchés mais nos clients sont principalement des restaurateurs, des AMAP (Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne). Ça nous suffit pour écouler nos 100 kgs de champignons par semaine. A nous maintenant de produire plus pour arrêter de faire des déçus.

Justement le champignon Urbain va ouvrir au mois d’août un second site de production dans la Chapelle du Martray situé dans le centre-ville de Nantes, près de la place Viarme. Grâce à ce nouveau site l’entreprise nantaise va doubler sa production passant de 4 à 8 tonnes de pleurotes et shiitaké par an.

La relance éco : Le Champignon Urbain Copier

