Depuis lundi on pratique de nouveau les sports collectifs, un vrai soulagement pour les complexes sportifs privés comme Smash Goal, situé à l’Est de Nantes. Dans cette salle, on fait du badminton, du padel et du foot à 5. Alors après 3 mois de fermeture, la reprise est-elle au rendez-vous ?

Gérant du Smash Goal depuis 2010, Anthony Brémont est soulagé, depuis le 22 juin les footeux peuvent de nouveau taper le ballon dans son complexe. Rencontre avec cet ancien arbitre de foot.

Quel est l’impact financier de ces trois mois de fermeture ?

On a perdu 100 000 Euros de chiffres d’affaires, ça représente 1/3 du CA total et la quasi totalité des bénéfices de l’année a disparu.

Dans quel état d’esprit êtes-vous depuis la réouverture ?

Rassuré parce que les clients sont de retour. On sent qu’il y avait une vraie attente. On est très satisfait de voir la fidélité de nos clients et du plaisir qu’ils prennent à retrouver le complexe.

Depuis 2010, le Smash Goal propose la pratique de plusieurs sports -

Comment relancez-vous votre activité ?

On relance par l’investissement, on va installer une terrasse, construire une mezzanine pour l’hiver. Et puis on va développer un peu plus la restauration et l’évènementiel, il faut trouver d’autres revenus, car on a une part de charge fixe assez conséquente.

Vous êtes plutôt optimiste pour la suite ?

Je suis d’un naturel optimiste, j’ai été pendant plus de dix ans arbitre de foot professionnel, je suis habitué à traverser des moments difficiles. Comme je vous le disais, on investit , ça veut dire qu’on y croit. Je pense que les gens vont avoir encore plus besoin de partager avec les amis, les collègues, être plus dans la relation humaine. Donc, je pense que nos complexes sportifs ont un bel avenir devant eux.

Le Smash Goal à Nantes, comme les autres complexes sportifs privés de la région respectent le protocole sanitaire, conséquence il est obligatoire de réserver en amont son terrain sur les sites internet de ces salles.

"La relance éco" : Le Smash Goal Copier

France Bleu Loire Océan est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?