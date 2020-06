« La relance éco » : à Nantes, Témo rencontre le succès avec son moteur électroportatif pour bateaux

Idéal pour les barques de pêches ou les annexes de bateaux, Témo est un propulseur électrique, qui pèse seulement quatre kilos. Inspiré de la mobilité urbaine, comme les trottinettes électriques, Témo depuis sa création fin 2018, rafle les récompenses comme le premier prix au concours innovation au prestigieux salon Nautic 2019 à Paris.

Changement de stratégie

La startup nantaise comptait justement sur les nombreux salons nautiques du Printemps pour booster la commercialisation de ce moteur électrique. Patatras, en raison de la pandémie de coronavirus, ces salons n’ont pas lieu. Changement de stratégie, Témo s’adapte à la situation et propose son produit en prévente sur son site internet. Et ça marche ! L’entreprise enregistre en quelques semaines plus de 200 précommandes, « On a été étonné, on avait fait le pari que les plaisanciers n’achèteraient pas Témo sans l’avoir vu » déclare Alexandre Seux, fondateur de cette startup.

Fabriqués à Carquefou, près de Nantes, ces propulseurs électriques seront livrés en deux parties : cet été et en fin d’année. L’objectif de la startup nantaise est de vendre 500 unités en 2020.

