La relance éco : à Nantes, Naofood veut bousculer le marché des livreurs de repas à vélo

Créé récemment par trois jeunes coursiers, Naofood propose sur Nantes des livraisons de repas à vélo, plus équitables: les clients décident de la rémunération de leur coursier, la commission pour les restaurateurs est moins élevée et un pourcentage est reversé à des associations locales.

Avec cette crise sanitaire, on entend beaucoup parler de monde d’après, un monde plus juste, avec de nouveaux modèles de consommation, Naofood, avec son concept de livraison de repas à vélo est déjà dans le monde d’après « Naofood, c’est un concept alternatif aux grandes multinationales que l’on connaît bien. On souhaite que les coursiers soient salariés, puissent vivre des livraisons » déclare Guillaume Blanchet cofondateur de cette entreprise.

Aujourd’hui une dizaine de coursiers travaillent avec 9 restaurateurs du quartier Bouffay à Nantes et l’autre originalité de ce concept, ce sont les coursiers qui choisissent les restaurants qu’ils souhaitent livrer « Nous avons trois critères : des gérants locaux, un bon bilan carbone et surtout on veut savoir si c’est bon et transportable. On valide avant que le client n’en fasse les frais » explique le cofondateur de Naofood.

L’histoire de Naofood est très récente, il y a quelques mois trois coursiers à la terrasse d’un café décident de monter leur boite « On voyait venir les livraisons à scooter, les tarifications au ras des pâquerettes, c’est parti de là. Aujourd’hui on est qu’au début, mais c’est chouette, on attire l’attention et il était temps que ce type de concept arrive sur Nantes » affirme Guillaume Blanchet. Pour l’instant Naofood livre une dizaine de clients par jour, des clients qui commandent uniquement via la plateforme web de l’entreprise, prochaine étape le lancement d’une application mobile dans les prochaines semaines.

