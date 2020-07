La relance éco: à Nantes, Retail VR mise sur les showrooms virtuels

« Dans un showroom virtuel, vous pouvez vous promener comme dans un showroom physique, dérouler un portant de robe, visionner des vidéos de défilé, vous connecter avec un vendeur en vidéo » s’enthousiasme Erwan Krotoff, PDG de Retail VR, une startup spécialisée dans les solutions de commerce virtuelles et immersives en 3D.

Objectif , offrir une expérience la plus immersive possible et ce sans casque de réalité virtuelle « On a fait le choix de développer cette application sur des matériels plutôt standards, ces showrooms virtuels sont disponibles sur un simple smartphone ou un PC connecté à internet » indique le créateur de l’entreprise nantaise.

Erwan Krotoff et ses deux associés travaillent depuis début mars sur cette application dans l’air du temps, de plus en plus les industriels et propriétaires de marques se tournent vers le digital « Ce n’est pas qu’un effet Covid-19, les marques cherchent des solutions pour limiter les déplacements, elles n’hésitent plus à utiliser des technologies immersives abouties comme la nôtre » précise Erwan Krotoff qui fonde beaucoup d’espoir sur cette application de showroom virtuel, une première marque de prêt-à-porter belge a signé avec la startup nantaise, d’autres devraient suivre dans les prochaines semaines.

