Spécialisée dans la création de faire-part pour la naissance et le mariage ainsi que des albums photos personnalisables en ligne, Rosemood a connu une forte activité en avril et en mai grâce à l’engouement des français pour les albums photos.

Le confinement aurait pu être une catastrophe pour Rosemood « Après le discours du président de la République le 12 mars dernier, du jour au lendemain on a perdu 70 % de notre activité » raconte Grégoire Monconduit, co-fondateur de Rosemood. En effet, l’activité faire-part de mariage de l’entreprise nantaise est totalement à l’arrêt, puisque les cérémonies sont annulées ou repoussées. Plus étonnant les faire-part de naissance, qui représentent 70 % de l’activité de Rosemood, tournent alors au ralenti « On a enregistré une grosse baisse de cette activité parce que les familles, avec le confinement, n’étaient pas dans le même état d’esprit qu’avant la crise sanitaire » explique Grégoire Monconduit.

Ce qui a sauvé l’entreprise nantaise, ce sont les albums photos. Pendant le confinement les français ont eu le temps de faire du tri dans les souvenirs, et l’envie de créér des albums est venue tout naturellement « On a vendu sur cette période autant d’albums qu’à Noël, en mai cela a permis de compenser la perte de chiffre d’affaires des faire-part de mariage et de naissance » se réjouit le co-fondateur de Rosemood.

Dans l'atelier de Rosemood à Treillières - Rosemood

Une diversification gagnante

Cette activité d’impression d’albums photos est très récente chez Rosemood, Spécialisée dans les faire-part à sa création, l’entreprise nantaise ne propose cette activité que depuis deux ans « Si on ne s’était pas lancé sur les albums photos, je ferais moins le malin aujourd’hui » s’amuse Grégoire Monconduit. Encouragé par cette expérience, Rosemood va poursuivre sa diversification avec deux nouveaux produits qui sortiront cet été.

Rosemood, qui fête cette année ses dix ans, emploie une centaine de salariés à Nantes et à Treillières où se trouve l’atelier d’impression. Malgré la crise, l’entreprise nantaise ambitionne de réaliser 11M d’euros de CA en 2020 contre 10M en 2019.

