La relance éco : à Nantes, Saunier Duval recrute 155 personnes

Fabricant de chaudière, de pompes à chaleur et de panneaux solaires basé dans le quartier Haluchère à Nantes, filiale du groupe allemand Vaillant, Saunier Duval renforce ses équipes pour faire face à la forte demande de pompes à chaleur.

Eric Yvain, le directeur général de Saunier Duval était l’invité ce matin de la relance éco

Votre entreprise connaît une belle réussite sur le marché des pompes à chaleur, c’est ce qui vous amène à recruter ?

Effectivement, la progression de ventes des pompes à chaleur au niveau européen et mondial nous obligent à grandir. Avec ce recrutement notre objectif est de passer, d’ici 2025, de 35 000 pompes à chaleur produites par an à 120 000.

Vous évoluez sur un marché dynamique, ne craignez-vous pas que cette crise économique, que tout le monde annonce, vienne freiner votre croissance ?

Aujourd’hui tous les chiffres montrent que cette crise sanitaire a très peu d’impact sur le marché des énergies renouvelables. Ces quatre dernières années on était déjà sur une progression de 30 à 40 % par an. De plus les nouvelles réglementations concernant la transition énergétique font la part belle aux énergies renouvelables.

Plus de 150 embauches, c’est une bonne nouvelle pour notre région au moment ou l’on redoute les plans sociaux...

Oui et c’est un moyen de redorer le blason de l’industrie. Dans cette période de transition énergétique, on a besoin de toute les forces industrielles pour répondre aux défis futurs.

Dans le détail Saunier Duval recrute cent opérateurs, quarante intérimaires et quinze ingénieurs et techniciens. Des postes à pourvoir dès le début du mois d’août.

