La relance éco : à Naves, la station service de Nathalie Clément reprend doucement son rythme

Elle nous l'avait dit dans un reportage que France Bleu Limousin avait consacré aux stations services durant le confinement. Nathalie Clément assure que les pertes de sa station service sous franchise Total entre le 17 mars et le 11 mai sont "abyssales". Ses ventes de carburants étaient passées alors de 10 000 litres par jour à 1000. Mais depuis le 11 mai, jour du déconfinement, les choses ont changé, peu à peu reconnaît Nathalie Clément. "On a pas encore retrouvé à 100 % notre capacité. On a encore une perte de 30 %". "Mais ça va revenir" dit-elle pour positiver. Et elle a confiance. "On a des prix attractifs, on vend du carburant de qualité au prix supermarché, les gens l'ont compris". En précisant "La crise nous a mis un petit coup certes, ça va être dur de remonter, mais je ne pense pas être au fond du trou comme certain".

Un sentiment d'abandon

Nathalie Clément ajoute que les aides de l'État lui ont permis de mieux tenir le coup. "Nous avons eu le Fonds de Solidarité; les charges ont été reportées même s'il va falloir que je les paie quand même; on a été aidé pour la mise au chômage de notre salarié". Nathalie Clément est plus critique en revanche sur son enseigne. "On a eu aucune aide de Total". Si ce n'est en mars dit-elle le remboursement des "couleurs", c'est-à-dire le droit d'utiliser les logos du groupe et de travailler sous son nom. C'est tout. "Je pensais franchement être mieux aidée".