La relance éco : à Nîmes, la librairie Teissier a tourné avec bonheur la page du Covid-19

Derrière le masque et la barbe, le sourire est radieux. Vincent Teissier le maître des lieux, ne s'en cache pas, la reprise de l'activité après le confinement se déroule fort bien, mieux même que ce qu'il espérait : " On est agréablement surpris. On était, comme tout le monde, un peu inquiets. Le premier mois du confinement, on avait fermé complètement. Le deuxième, on avait mis en place un petit drive qui a un peu fonctionné et qui nous a surtout permis de remettre les pieds dans la librairie. Moralement ça faisait du bien. Et puis, depuis la réouverture d'après confinement, on travaille plutôt très bien, même mieux que l'année dernière à la même période".

Est-ce que cela signifie que, finalement, le confinement a eu des effets bénéfiques ? C'est possible assure Vincent Teissier : "En tout cas, les gens ont eu du temps. Ils ont été contraints de se poser alors que, d'habitude, ils n'en ont pas toujours la possibilité. Et là, ils se sont peut-être aperçus qu'il était agréable de consacrer quelques heures à la lecture d'un bon livre". Mais au fait pour lire quoi ? "Pendant le confinement, les gens avaient clairement besoin de se changer les idées et de se vider la tête. Ils nous demandaient essentiellement des lectures légères. Depuis le déconfinement, c'est la littérature classique qui a repris ses droits" poursuit Vincent Teissier.

La reprise s'est accompagnée d'un réel soulagement malgré tout confie Vincent Teissier : " Nous n'étions pas dans une situation économique difficile, nous avions un peu de trésorerie pour passer le cap. Mais on se demandait vraiment comment ça allait reprendre et le fait que ça se passe bien redonne un peu la pêche. Maintenant ce qu'on espère surtout c'est qu'il n'y ait pas de nouvelle fermeture. Ce n'est pas agréable de porter le masque toute la journée, mais il faut que chacun fasse un effort pour éviter un nouveau confinement".