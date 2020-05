La relance éco : à Nîmes, Morgan's Cycle déjà en pleine ascension

Sa boutique rue de l'Agau est connue de tous les nîmois. Morgan Champiot a fait le dos rond pendant le confinement. Il a su anticiper le retour à une vie "presque" normale, pour son activité tout au moins. Et les premières heures lui donnent à la fois raison et pas mal d'espoir pour la suite du calendrier.

La période du confinement ? "Un trou, pendant un mois, dit-il clairement. Les trois premières semaines, il n'y avait personne, même pas les facteurs, ça faisait presque peur. Et après ça s'est doucement relancé, notamment avec l'annonce du plan Vélo par Edouard Philippe."

"Mardi, toute la journée ça a défilé. Voilà 15 ans que je travaille dans le milieu des magasins de vélo, je n'avais jamais vu ça." Morgan Champiot

Morgan's Cycle s'est retrouvé pendant deux mois dans un tunnel, comme la très grande majorité des entreprises et des commerces. "En mars on a assuré des livraisons à domicile, on s'est débattu pour assurer un service minimum. En avril, en revanche, on est quasiment à 80% de chiffre d'affaires en moins".

Le chef d'entreprise ne s'est pas pour autant tourné les pouces, au contraire. Il a rentabilisé ce qui aurait dû être des heures perdues. "Après, ça a aussi permis de faire des travaux, de réorganiser des choses qu'on n'a pas le temps de faire en situation normale. Et si ça repart comme c'est lancé en mai, ça ne sera pas si grave que ça"

Sa boutique a rouvert ce mardi. "Toute la journée ça a défilé, je n'ai jamais vu ça. Voilà 15 ans que je travaille dans le milieu des magasins de vélo, je n'avais jamais vu ça. Il y avait la queue devant le magasin. On a énormément de travail, avec des gens qui viennent pour se renseigner pour acheter des vélos. Ils regardent beaucoup notamment les vélos-cargos.

_J'étais un peu surpris, parce que c'est quelque chose qu'on développe depuis deux ans et dem_i." Une porte qui s'ouvre en permanence, des clients qui reviennent, des nouveaux qui se projettent. "Là, on sent qu'il y a un truc qui s'est passé, on va voir si ça se conclut. Mais bon, pour l'instant, on a eu beaucoup de demandes de renseignements, de vente de vélos. C'est un petit boom pour nous, effectivement."

Le "coup de pouce vélo", une belle opportunité

Afin d'éviter les bouchons et la promiscuité dans les transports en commun, le gouvernement a débloqué un plan de 20 millions d'euros pour favoriser l'usage de la bicyclette et continuer de lutter contre l'épidémie de coronavirus. En s'inscrivant sur la plateforme Coupdepoucevélo.fr, chaque usager recevra par un SMS un code pour bénéficier de 50 euros et faire réparer son deux roues chez un réparateur agréé.

"L'aide est pour tous ceux qui voudraient ne pas se déplacer dans les transports en commun, et utiliser le vélo comme déplacement et geste barrière. Et c'est pour remettre en état un vélo qu'on avait dans son garage", explique Morgan. Son atelier est justement agréé pour participer à cette opération nationale "Coup de Pouce". L'État prend en charge jusqu'à 50 euros des frais de réparation, sous conditions.

"C'est ce qu'on a toujours fait dans notre boutique, depuis le début. On pousse les gens d'abord à remettre en état leur vélo, avant d'en acheter un neuf. C'est vraiment pour le déplacement, et uniquement pour remettre en service : des pneus, des câbles, des gaines, des chambres à air, de la main-d'oeuvre. Donc, ce n'est pas pour le sport ou les loisirs."

La "relance éco" est un nouveau-rendez-vous quotidien de France Bleu Gard Lozère, depuis ce lundi 11 mai dernier. Vous pouvez déjà retrouver les deux premiers épisodes. Lundi, c'est Eminence qui était à l'honneur. Le groupe gardois spécialisé dans les sous-vêtements masculins, s'est entièrement réorganisé. Il a produit depuis la fin mars 300.000 masques et en a trois millions en commande. Une entreprise aux finances "dans le rouge" mais qui a su réagir et démontré sa réactivité.

Mardi, nous étions avec Saint-Mamet, l'entreprise historique de transformation de fruits frais basée à Nîmes et Vauvert qui a pu s'adapter sans difficultés majeures aux contraintes de la crise du Covid-19, pour avoir su anticiper le confinement très en amont.

