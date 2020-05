"La relance éco" : à Niort, boom d'activité chez IMA avec le déconfinement

Le déconfinement n'est pas passé inaperçu au siège d'Inter Mutuelles Assistance à Niort. Ce lundi 11 mai, les appels ont explosé. Avec 33.500 appels et 8.800 dossiers traités, le premier jour du déconfinement a même été la deuxième plus forte journée de l'histoire d'IMA. 150 chargés d'assistance avaient fait leur retour sur les plateaux téléphoniques au siège à Niort. Des effectifs adaptés chaque jour, en fonction de l'activité.

"Lundi, c'était une grosse journée", résume Julia False, chargée d'assistance. "La plupart des gens n'avaient pas roulé depuis deux mois et les batteries étaient à plat", poursuit la chargée d'assistance. Trois jours plus tard, "l'activité est toujours assez forte. Moins, mais on sent effectivement que les gens sont ressortis de chez eux", constate Karine Sansiquet, responsable d'un service d'assistance.

L'activité de dépannage qui avait, à l'inverse, beaucoup baissé pendant le confinement, de plus de 60%.

Réorganisation des plateaux téléphoniques

Chez, Ima, le télétravail continue d'être privilégié. "On avait débuté la mise en oeuvre du télétravail en septembre. On pensait faire plusieurs campagnes et celle de mars a été beaucoup plus loin que ce qu'on avait imaginé", fait remarquer Virginie Genyes, membre du directoire. "On a un certain nombre de collaborateurs qui n'étaient pas équipés ou qui se trouvent dans des zones où le réseau internet n'est pas suffisant". Télétravail dont il est encore un peu trop tôt pour faire le bilan.

Des sens de circulation sont en place sur les plateaux © Radio France - Noémie Guillotin

Au siège, avec le déconfinement, l'organisation des plateaux a été revus. Sens de circulation, certains ordinateurs sont condamnés par des affichettes. Là où les chargés d'assistance étaient quatre, ils ne sont plus que deux. Autre nouveauté, "on fournit à chaque salarié un clavier et une souris, en plus du casque. Chacun à son propre matériel", précise Virginie Genyes, membre du directoire. Car le nettoyage était un vrai casse-tête. "Pour qu'un clavier soit bien désinfecté, ça prend du temps et avec les rotation sur les postes ce n'était pas possible".

Quel besoin en saisonniers ?

Pour IMA, difficile aujourd'hui de faire des prévisions. "Tous nos modèles sont mis à mal. Quelles seront les mesures auxquelles on va être tous soumis à partir du deux juin ? Donc on fait des scénarios, sans cesse", explique Virginie Genyes. Difficile donc de savoir quels seront les besoins en saisonniers. "On va s'adapter par rapport aux besoins que l'on va estimer mais on ne va pas pouvoir se dire comme les années précédentes on a une saison avec tant de personnes". Des saisonniers dont il va aussi falloir adapter la formation.

