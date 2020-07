"La relance éco" : à Niort, ça roule pour le secteur du camping-car

Pour les concessionnaires de camping-cars et caravanes en Deux-Sèvres, l'activité a été au point mort pendant le confinement. Depuis le déconfinement, les ventes sont bien reparties. "On a doublé notre chiffre sur le mois de juin", constate, ravi, Sébastien Hortebise, directeur du site de Niort Evasion zone Mendès France. "Depuis 22 ans que je fais ce métier, j'ai connu de très bonnes années jusqu'en 2007. Après on a eu la première crise en 2008 et là on est sur un marché comme 2006-2007, un marché qui explose".

"Il y a un effet covid, aujourd'hui on a une envie de liberté"

Les chiffres sont bons aussi chez Deux-Sèvres Loisirs, installé vers Terre de Sport. "En un mois et demi on a quasiment fait le travail de trois mois", précise Laurent Trochet, le responsable commercial. "Il y a un effet covid c'est évident. Aujourd'hui on a une envie de liberté, on a envie de vivre, de profiter. Et de vivre différemment car quand on a son camping-car ou sa caravane, on est un peu chez soi partout".

L'essor des vans et fourgons se poursuit

La tendance aux petits modèles - vans, fourgons - se poursuit. Gilles vient d'ailleurs d'opter pour un fourgon. "J'ai décidé de choisir un peu plus de liberté, de confort et de praticité", explique ce jeune retraité dont le choix n'est en revanche pas lié au coronavirus.

Croisée sur le parking d'un concessionnaire, Jocelyne elle ne pense pas se lancer à cause du prix. "Le camping-car est une bonne approche avec ce qu'il se passe actuellement car on reste dans un vase clos. Mais c'est un gros investissement. Je fais beaucoup de chambres d'hôte et avant d'amortir le véhicule, je vais pas mal voyager", sourit-elle. Et une location ? "Je vais m'y pencher", précise Jocelyne. Une option qui là aussi rencontre du succès chez les professionnels cet été.

France Bleu Poitou est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h15, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?