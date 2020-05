"La relance éco" : à Niort, reprise très progressive à la Maif

A la Maif, c'est une période de transition qui a commencé avec le déconfinement. La mutuelle compte plus de 7500 salariés en France dont 2500 au siège niortais. Le télétravail reste la règle pour tous les salariés qui peuvent travailler à distance.

Sens de circulation même dans les escaliers

Au siège, 200 personnes étaient présentes lundi. Les distributeurs de gel hydroalcoolique ont fait leur apparition. Dans les couloirs, des flèches avec sens de circulation ont été scotchées dans les principaux couloirs. Il y a même un sens de circulation dans les escaliers. Il faut tout adapter jusqu'au déjeuner. Des paniers repas peuvent être amenés jusqu'aux bureaux des salariés. Au détour d'un couloir, un baby-foot est condamné par du ruban adhésif.

Les agences restent pour l'instants fermées au public.

Pas de pause baby-foot en ce moment © Radio France - Noémie Guillotin

L'activité de la mutuelle a été impactée par cette crise sanitaire. Avec des économies baisse des accidents de la route qui a conduit la Maif à choisir de redistribuer 100 millions d'euros à ses sociétaires. Mais aussi des pertes "en assurance-décès, en prévoyance. On est aussi un gros assureur du monde association hors les associations souffrent aujourd'hui", détaille Pascal Demurger, directeur général de la Maif. La Maif qui précise avoir renoncé au dispositif de chômage partiel.

L'entreprise doit avoir un comportement qui lui permet d'avoir un impact positif sur son environnement

Une crise dont il faut tirer les leçons. Elle pousse déjà à réfléchir à l'organisation du travail. "Sachant que le travail à distance a bien marché", fait remarquer Pascal Demurger. "Et en même temps beaucoup de personnes ont aussi envie de revenir voir leurs collègues. Une entreprise, c'est aussi un lieu de sociabilité".

Comment améliorer la couverture ? Le monde de l'assurance travaille avec le gouvernement à la définition d'une nouvelle couverture pour le risque sanitaire, "une sorte de régime de catastrophe sanitaire comme il existe un régime de catastrophe naturelle", précise le directeur général.

Des leçons à tirer également plus largement estime Pascal Demurger. "J'ai la conviction que l'entreprise a un rôle important à jouer et doit avoir un comportement qui lui permet d'avoir un impact positif sur son environnement. C'est plus que jamais d'actualité".

France Bleu Poitou est à vos côtés pour vous accompagner pendant la période de déconfinement. Chaque jour à 7h15, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc.). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?