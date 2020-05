La relance éco : à Nontron, Chamberlan arrête provisoirement les chaussures pour faire des masques

L'épidémie de Coronavirus a frappé Chamberlan dès janvier. Les commandes de la fabrique de chaussures de luxe nontronnaise ont été brusquement gelées sur le marché chinois, ainsi que l'ouverture de boutiques à Shenzhen et Shanghai. Et le confinement en Europe au mois de mars a bloqué les ventes, ainsi que l’approvisionnement en matière premières (notamment les peaux et les talons en provenance d'Italie et d’Espagne), et rapidement la fabrication. Les six salariées de l'atelier de Nontron se sont donc retrouvées à l'arrêt. Après un mois de blocage, Chamberlan s'est lancé mi-avril dans la fabrication de masques avec quatre salariées volontaires et 36 personnes recrutées spécialement via Pôle-Emploi.

La fabrication des chaussures pourrait reprendre en juin

Cette activité provisoire permet à l'entreprise Chamberlan de survivre, en attendant une relance de la fabrication des chaussures, si possible au mois de juin. Les matières premières bloquées en avril commencent à arriver, et quatre des six piqueuses sont disponibles (une cinquième est en congé-maternité et la sixième doit encore garder son enfant). Mais Chamberlan attend encore la réouverture du marché chinois pour ses chaussures sur mesure, et les commandes de futures mariées, qui sont actuellement gelées par le report des mariages.

Les formes des clients vont rester confiner à l'atelier jusqu'à la reprise des fabrications - Sophie Engster

