La relance éco : à Notre Dame de Mésage le centre équestre ne reste pas les quatre fers en l'air

Chaque jour, France Bleu Isère accompagne ceux qui font redémarrer l'activité économique. Aujourd’hui zoom sur le monde du cheval, en grande difficulté financière après deux mois de confinement et alors que les sorties scolaires et les centres aérés sont annulés.

Les 1200 centres équestres d'Auvergne Rhône Alpes - dont 168 en Isère- ont été fermés, confinés pendant deux mois sans cours ni randonnées qui sont les sources principales de revenus, mais avec des dizaines de milliers de chevaux ou poneys qu'il a bien fallu continuer à nourrir. Mathieu Noblet, responsable depuis 2004, du club hippique des quatre fers, à Notre Dame de Mésage est l'invité de "la relance éco" de France Bleu Isère ce jeudi.

Ecoutez l'interview Mathieu Noblet Copier

Comment avez-vous fait pour tenir le coup pendant les deux mois ou tout était fermé ?

Sur le plan humain, ça ne s'est pas trop mal passé, car nous on était dehors toute la journée, donc par rapport aux personnes confinées en appartement, on ne va pas se plaindre. On a beaucoup plus travaillé, c'est sûr, puisque nous ne recevions plus de visites de cavaliers et nous étions seuls. Par contre pour les poneys de club, ils étaient en grandes vacances sans activité car sans clients pour les promenades.

Quel a été votre manque à gagner et est-ce-que vous avez reçu des aides de l’État ?

Sur le plan économique, c'est une catastrophe car nous n'avons pas eu la moindre rentrée d'argent. On travaille beaucoup avec les centres aérés et les écoles et toutes les sorties ont été annulées, tout comme nos cours d'équitation, donc nous avons du avoir recours à un PGE (prêt garanti par l'Etat).

La région a annoncé hier un plan d'aides exceptionnelles pour les centres équestres, c'est une bonne chose ?

C'est évidemment une bonne chose, c'est toujours ça, on en a besoin. Maintenant ce ne sont pas les 2000 euros annoncés par établissement qui seront suffisant. Pour une structure comme la notre, au chiffre d'affaire de 70 000 euros, ce n'est pas ça qui va nous permettre de relever la tête. Heureusement nous pouvons compter sur la solidarité de nos cavaliers, de nos clients qui ont lancé une cagnotte, mais aussi tout simplement de la population. Nous avons reçus des dons de la part de personnes que nous ne connaissons pas, des dons qui viennent par exemple des départements de l'Eure ou de la Manche. On s'aperçoit qu'on peut plus compter sur la population que sur l'Etat.

Le centre équestre est rouvert depuis le 11 mai, comment faites-vous pour respecter les gestes barrières ?

Alors chez nous c'est très facile de faire respecter les gestes barrières, on travaille sur des surfaces qui sont immenses. Sur les promenades à poneys, par définition les poneys ne se tiennent jamais les uns contre les autres et les enfants sont désormais, eux aussi, très sensibilisés à ces gestes barrières dont ça ne pose aucun problème. Quant à la préparation des poneys, on s'en occupe nous même et les enfants n'ont plus qu'à partir avec.

