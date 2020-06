La relance éco : à Notre-Dame-de-Sanilhac, A la Cigale brodeuse rattrape une partie de ses commandes

A la Cigale brodeuse, l'activité ne s'est presque pas arrêtée pendant le confinement. Après quelques semaines de chômage partiel, les deux couturières ont repris le travail pour fabriquer notamment des masques de protection. L'entreprise de Notre-Dame-de-Sanilhac a notamment reçu une commande du comité d'entreprise de PSA de Vélizy. Les couturière ont fabriqué plus de 1.000 masques.

Report des commandes au mois de juin

Depuis quelques semaines, l'entreprises de linge personnalisée a repris son activité habituelle et les commandes des CE sont arrivées en nombre explique François Doucet, le fondateur :"Jjai un scoop, les bébés ne sont pas arrêtés pendant le confinement, dans ce domaine, nous n'avons pas eu de perte de commandes mais des reports".

Les commandes des comités d'entreprises, en Dordogne et en France, représentent 40% du chiffre d'affaires de l'entreprises. 40% concernent les ventes sur le site internet et les 20% restants concernent les ventes pour les restaurateurs et les professionnels qui souhaitent par exemple des polos brodés. C'est dans ce dernier secteur que les ventes ont chuté pendant le confinement. François Doucet souhaite aux professionnels une reprise rapide après ce confinement.

Le pari de la confection française

Selon François Doucet, si son entreprise a réussi à s'en sortir et à continuer à travailler pendant le confinement c'est parce qu'elle mise depuis 15 ans sur la confection française. Il espère que cette crise va inciter des entreprises à relocaliser leurs productions en France.

