La relance éco : à Noyal-sur-Vilaine, France Boissons livre de nouveau un millier de cafés et restaurants

Les fournisseurs de boissons attendaient eux-aussi avec impatience la réouverture des bars et restaurants. Comme chez France Boissons qui dispose d'une plateforme régionale à Noyal-sur-Vilaine, près de Rennes. Depuis cet entrepôt, plus d'un millier de bars, cafés et restaurants bretons sont livrés.

"Les cafés, bars et restaurants, c'est 98% de notre activité alors sans eux, on est rien" explique le directeur régional de France Boissons Maxime Petitfrère. Dans l'immense entrepôt de la plateforme régionale à Noyal-sur-Vilaine, près de Rennes, l'activité a repris depuis deux semaines "Nous avons anticipé l'ouverture des établissements. Nous devions remettre en route nos installations chez nos clients, comme les tireuses à bière. Il nous fallait aussi former nos personnels au protocole sanitaire". Et cette anticipation a permis à France Boissons d'approvisionner tous ses clients. La plateforme alimente plus d'un millier de bars et restaurants du secteur de Rennes, mais aussi Saint-Malo. Des établissements avec lesquels l'entreprise a gardé des liens pendant la période de confinement. Pendant toute cette période, France boissons a aussi continuer à assurer le service auprès des hôpitaux et ehpads.

La totalité de l'effectif de retour dans l'entreprise

Avec l'ensemble de ses sites, France Boissons livre 5.500 bars, cafés et restaurants en Bretagne © Radio France - Céline Guétaz

Dans les 8.700 m2 d'entrepôts, les caristes circulent avec leurs chariots élévateurs pour assurer les commandes. Sylvain, est agent logistique "il y a pas mal de travail dans le secteur de Saint-Malo, mais aussi du Mont-Saint-Michel ." Comme les 71 autres salariés, Sylvain respecte le protocole sanitaire "de la distanciation sociale essentiellement, nous sommes une entreprise dans laquelle, il y a déjà des protocoles sanitaires très strictes".

Des fûts de bière à livrer

France Boissons livre des boissons chaudes, sodas, vins, et spiritueux, mais aussi de la bière "Nous avons eu beaucoup de commande de fûts de bière ces derniers jours. C'est 40 % de nos ventes. C'est un produit que les cafés et bars ne peuvent pas forcément conserver" explique le directeur. Maxime Petitfrère espère maintenant que les consommateurs seront au rendez-vous pour relancer l'activité de ces clients.