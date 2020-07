La relance éco : A Oloron, Alexia ouvre sa boutique éphémère CréaLuna

Jusqu’au mardi 14 juillet, vous avez rendez-vous dans la Boutique Ephémère CréaLuna à Oloron-Sainte-Marie (Béarn) pour découvrir des créations uniques et numériques. C’est au 48 rue Louis-Barthou que l’artiste a décidé d’exposer quelques-unes de ses créations.

Alexia est une Oloronaise passionnée d’informatique et de dessins. A travers sa marque Créaluna, elle propose des créations originales et graphiques, où ses dessins trouvent leurs expressions sur différents objets. «En ce moment, je fais des mugs photos du Béarn et du Pays basque. On peut les personnaliser, tout comme les portes-clés, les décapsuleurs. On retrouve aussi des photos d’Oloron et de la vallée sur des boîtes à gâteaux», explique Alexia.

Des personnages ossalois ou basques se retrouvent ainsi sur des objets souvenirs personnalisés. Mais Alexia vous propose aussi d’inscrire votre souvenir sur des objets. « J’ai eu quelques demandes lors de la Fête des pères. Je peux personnaliser les objets suivant les demandes ».

A la rencontre de l'artiste

Et pour découvrir les créations d’Alexia, comme de nombreux meubles, mais aussi discuter avec l’artiste. « J’essaie de faire en fonction de mes envies et de l’actualité. J’explique mon savoir-faire et je propose des ateliers de démonstration pour montrer comment je fabrique les objets », commente Alexia.

Vous pouvez vous rendre à la Boutique Ephémère chaque jour à Oloron-Sainte-Marie, du mardi au samedi de 9 heures à 12h30.

