La Relance Eco : A Oloron, Cédric Laprun vous guide dans vos lectures

Vous avez fait le tour de votre bibliothèque durant la période de confinement ? Il est temps de renouveler le stock avant l’arrivée des vacances d’été. Pour vous guider entre classiques et nouveautés, les librairies ont pu retrouver leur flot de fidèles, et même quelques nouveaux lecteurs.

C’est le cas de la librairie L’Escapade à Oloron-sainte-Marie (Béarn) où Cédric Laprun a pu rouvrir son établissement et ses rayonnages. « La reprise se passe étonnamment bien, voire très très bien. Les fidèles sont de retour, et de nouveaux clients sont arrivés. Le confinement a fait prendre conscience du bien fait de la lecture », explique Cédric Laprun.

Et cette nouvelle période qui s’ouvre pour les librairies incitent ces professionnels à ouvrir de nouvelles pages dans leurs activités. « On va travailler plus finement avec les maisons d’édition indépendantes qui ont des petites pépites dans leur catalogue, et valoriser ce qui fait la spécificité de nos librairies. On a des maisons régionales comme Mon Hélios et Caïrn ont des nouveautés qui vont arriver. Mais aussi quelques classiques refont surface comme La Peste… On leur fait découvrir nos petits coups de cœur. »

Un "Répondeur" à découvrir

Car les libraires sont aussi là pour vous guider vers les ouvrages qui ne bénéficient pas d’une forte exposition médiatique, malgré la qualité de l’écriture de leurs auteurs. « Chez Quindam, je vous conseiller « le Répondeur » de Luc Blanvillain. C’est l’histoire d’un auteur fatigué des interviews qui va embaucher un imitateur. Mais il va prendre le pas sur la vie privée de cet auteur. C’est rigolo et jubilatoire. »

De quoi regarnir vos bibliothèques pour les prochaines semaines avec de belles histoires dépaysantes et passionnantes.

