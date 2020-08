Depuis la crise de Covid-19, la valeur de l'or ne cesse d'augmenter. Un détail qui n'échappe pas aux Français, ils sont de plus en plus à investir dans ce métal précieux. L'agence Or en Cash, rue Jean Jaurès à Limoges, fait face à un afflux de clients pour la revente de leurs biens.

La relance éco : à Or en Cash Limoges, la vente d'or attire de plus en plus

La vente d'or attire de plus en plus. Depuis la crise de Covid-19, sa valeur ne cesse d'augmenter et beaucoup en profite pour revendre leurs biens.

L'augmentation du prix de l'or, due à la crise de Covid-19, a permis aux Limougeauds de revendre leurs produits. Dans l'agence Or en Cash, rue Jean Jaurès à Limoges, Yohan Florent, le gérant, constate "un afflux de clients".

Début août, l'once d'or a franchi la barre des 2 000 dollars. A Or en Cash, ce ne sont pas les placements dans l'once qui marchent le plus mais la revente d'or : "l'augmentation de l'or a peut être conduit les gens à se séparer un peu plus rapidement de leur stock de bijoux", explique Yohan Florent.

Pour autant, la vente de lingots dans l'agence limousine n'a pas baissé. Pour le gérant de l'agence, l'or est "sur une très bonne tendance". Un phénomène qui séduit puisqu'il s'ouvre à plus en plus de gens comme les jeunes, qui "s'intéressent à l'achat ou à la vente".

Un véritable investissement

Selon Yohan Florent, investir dans l'or "rapporte beaucoup plus que les placements proposés par les banques". Le livret A est en berne et l'immobilier nécessite beaucoup de liquidité mais pour un investissement en or, "on n'a pas besoin d'autant de liquidité".

Placer dans l'or est "intéressant et à moindre risque. Mis à part une chute des cours spectaculaires due à une guerre mondiale par exemple, l'or est aujourd'hui une valeur refuge et elle l'a toujours été".