La relance éco : à Orange, la jardinerie Florivie mise sur la saison qui n'est pas encore terminée

La jardinerie Florivie a été reprise il y a deux ans à peine à Orange par deux amoureux de la nature. La boutiques propose des plantes d'intérieur et d'extérieur, des outils de jardinage, et produits du terroir.

Chaque jour, France Bleu Vaucluse s'intéresse à une entreprise emblématique de notre région. Ce vendredi, il s'agit d'un jeune couple de fleuristes qui a ouvert un commerce de fleurs à Orange. Il espère qu'il n'y aura pas de nouvelle vague et un nouveau confinement car les clients sont au rendez-vous depuis la reprise.

La saison des fleurs n'est heureusement pas terminée, elle va durer encore une bonne partie du mois de juin pour les plantations ce qui assure aux fleuristes une reprise moins difficile. Ils misent beaucoup sur la fête des mères début juin.

Dans la jardinerie à Orange, les clients patientent à l'extérieur, personne ne se croise avec un parcours fléché dans les locaux. Du gel hydroalcoolique a été installé et les comptoirs sont désinfectés régulièrement. Dès la reprise "il y a eu beaucoup de monde la première semaine, _là on sent que le travail a repris, c'est plus calm__e."_détaille Fabien Innecco l'un des co-gérants.