La relance éco : A Orléans, la reprise très encadrée des transports publics pour retourner au travail

La SNCF et TAO, le réseau de transports publics de la métropole d'Orléans, ont repris ce lundi un trafic plus soutenu pour permettre aux usagers de retourner travailler. Mais pour le moment 50% des trains et 70% des bus et tram circulent, et on ne se bouscule pas dans les rames.