"La relance éco" : à Orléans, le bar Les Dix Fûts peut compter sur ses habitués

Avec la deuxième phase du déconfinement, les restaurants et bars ont pu rouvrir ce mardi 2 juin. C'est notamment le cas des Dix Fûts, rue de Bourgogne à Orléans. Face à la crise sanitaire et économique, le bar peut compter sur sa clientèle d'habitués.

C'est le début de la deuxième phase de déconfinement ce mardi 2 juin. Après les parcs et les commerces, c'est au tour des bars et restaurants de rouvrir leurs portes au public.

A Orléans, c'est notamment le cas du bar les Dix Fûts. Spécialisé dans les bières artisanales, il a été crée en 2017. Le soleil attire les clients en terrasse de l'établissement, situé rue de Bourgogne.

Le service au comptoir du Dix Fûts se fait masqué © Radio France - Mathilde Bouquerel

Une relative stabilité financière

Comme beaucoup d'établissement du même type, le confinement a forcément grévé les finances des Dix Fûts. En deux mois, le bar aurait pu atteindre 50.000 euros de chiffre d'affaire TTC. Il n'en a engrangé que 3.000, grâce à la vente de bière en drive déclenchée au deuxième mois de confinement.

Les Dix Fûts proposent également de la vente de bière artisanales en bouteilles © Radio France - Mathilde Bouquerel

Pourtant, le cogérant Geoffroy Duverger semble plutôt serein : "On a la chance d'avoir un peu de trésorerie, quelque chose comme 20.000 euros d'économies. Et puis le chômage partiel et les aides de l’État nous ont bien aidés."

Le soutien d'une clientèle d'habitués

Cette petite avance, Les Dix Fûts la doit sûrement en partie à sa clientèle de fidèles, comme Florian et Héloïse, tous deux attablés en terrasse. Florian vient ici depuis près de trois ans. "C'est un petit bar très chaleureux, qui sert de la bonne bière artisanale qu'on ne pourrait pas trouver ailleurs", explique-t-il, "Et puis on est toujours bien conseillé et bien accueilli."

La terrasse des Dix Fûts, d'une capacité de 30 personnes © Radio France - Mathilde Bouquerel

"On tenaient à être parmi les premiers pour la réouverture", ajoute Héloïse, "C'est une manière de leur montrer qu'on a pensé à eux pendant ces trois mois, qu'on sait que c'est une période compliquée pour eux économiquement et qu'ils peuvent compter sur notre soutien."

Un surplus de travail

Ce qui inquiète Geoffroy Duverger en revanche, c'est le surplus de travail dû aux mesures de distanciation sociale. "Tout ce qui se passe dans le bar ou en terrasse est sous notre responsabilité. Avec l'alcool, les gens ont tendance à se rapprocher, donc il va falloir qu'on évite ça ..."

Du gel hydroalccolique est mis à disposition des clients à l'entrée des Dix Fûts © Radio France - Mathilde Bouquerel

Autre inquiétude : la météo. Si elle est mauvaise, le bar ne pourra plus utiliser sa terrasse d’une capacité de 30 personnes et ne pourra donc plus accueillir que 20 clients à l’intérieur.