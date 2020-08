La relance éco : à Orléans le bilan des soldes d'été vu d'une boutique indépendante de vêtements

A l'heure où les soldes d'été se terminent (le mardi 11 août) en France, quel bilan dans une boutique indépendante de vêtements pour femme, à Orléans. Chez Mary Christy, située en plein centre ville d'Orléans, la clientèle est beaucoup composée de clientes fidèles, qui sont venues dès le déconfinement prendre des nouvelles, faire quelques achats, soutenir leur boutique favorite, raconte Emma Fiems, la vendeuse.

Les soldes d'été ? Emma n'est pas certaine que c'était une bonne idée de les reporter, comme l'avait demandé la profession. "Ca a démarré en juillet, à une période où beaucoup de nos clients étaient déjà parties. _On a vu cette année que les gens avaient envie de partir tôt en vacances_, peut-être en craignant un reconfinement, du coup c'était assez calme. Et puis les soldes, normalement c'est avant les vacances, quand les gens refont leur dressing. Mais comme on faisait des rabais supplémentaires, on a bien écoulé nos stocks, malgré tout".

Les petits commerçants s'en sortent mieux que les grandes enseignes ?

Emma Fiems a aussi noté beaucoup de ventes privées de la part des grandes enseignes, pour relancer l'activité tout de suite après le déconfinement, "cela a joué aussi. Nous on a fait quelques avantages pour nos clientes à la réouverture de la boutique, mais on a surtout des clientes fidèles qui sont venues nous voir pour nous soutenir. Beaucoup venaient faire un petit coucou, voir comment on allait. C'était surtout la convivialité avant la vente, finalement, à ce moment-là".

Ce doute sur le report des soldes d'été et son efficacité sur la trésorerie des commerçants indépendants, Anthony Pinon le tempère un peu. Il est membre de l'association Les Vitrines d'Orléans, et gère deux boutiques à Orléans, Superdry et Kidiliz, des franchises. "En fait c'était une bonne idée, cela a permis aux commerçants de refaire de la trésorerie après le confinement, en vendant leurs produits avec des marges correctes, et d'être plus résilients. Surtout par rapport aux grandes enseignes, qui elles ont effectivement multiplié les ventes privées pour déstocker, et qui ne vont pas mieux pour autant !"