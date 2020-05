"La relance éco" : A Orléans, le restaurant Maga de Marine et Gauthier se lance dans la vente à emporter

Désormais tous les jours du lundi au vendredi à 7h17, France Bleu Orléans donne la parole à celles et ceux qui reprennent leur activité après 55 jours de confinement. Un focus solidaire pour aider à relancer l’économie locale. Direction, la rue de Bourgogne à Orléans et le restaurant Maga tenu par Marine et Gauthier, jeune couple de restaurateurs qui pour ne pas mettre la clé sous la porte s’est lancé dans la vente à emporter toujours à base de produits locaux.

Fauchés en plein vol

Large sourire sur le visage, Marine et Gauthier ouvrent les portes, au 136 rue de Bourgogne à Orléans, du Maga. Les deux premières syllabes de leur prénom pour ce petit établissement à la déco moderne et épurée. Pourtant le 15 mars dernier avec la fermeture des bars et restaurants, c’est la douche froide pour ce jeune couple fraîchement installé depuis à peine quatre mois et des débuts prometteurs. Le restaurant a le vent en poupe, il a déjà sa petite clientèle mais voilà confinement oblige, il faut tirer le rideau. "Dans nos têtes, on s'est dit c'est pas grave, ça va durer juste un mois, sur le coup on a pas pris conscience de l'ampleur de la chose" assure Marine.

Eviter la clé sous la porte

Pas question pour autant de sombrer dans la morosité. Marine et Gauthier décident alors de se lancer dans la vente à emporter. Question aussi de survie professionnelle. Ce n'est pas véritablement ce qui attire les deux complices au fourneau mais "il n'y avait pas d'autres solutions,c'était cela ou fermer" rapporte Marine. En tout et pour tout comme aide, les deux restaurateurs n’ont reçu que les 1.500 euros du fonds de solidarité de l’Etat. Alors même si après tout juste une semaine de vente à emporter, cela marche bien, le jeune couple espère que cela va durer pour ne pas avoir à mettre la clé sous la porte.

Soupe de champignons et poitrine de porc confite

Le binôme dans la vie comme au travail a du adapter sa cuisine à la vente à emporter. "Les cuissons ne sont pas les mêmes, la réchauffe faut faire attention, il y a des choses qu'on ne peut pas mettre dans les boîtes" explique Gauthier. Le menu reste alléchant avec planche apéro et ses croquettes de volaille panées crème de fromage blanc citronnée ou plat du jour avec poitrine de cochon confite. La philosophie du restaurant n'a en revanche pas changé. Le concept reste de se fournir auprès des producteurs locaux. "On les appelle le matin et on leur demande ce qu'ils ont pour pouvoir continuer à travailler avec eux" précise Gauthier_. "__Si ils ne sont plus là quand on va redémarrer, le concept de Maga tombe à l'eau"_rajoute le chef cuistot.