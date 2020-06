« La relance éco » : à Orvault, le patron du Quintessia Resort est très inquiet

A la tête du Quintessia depuis vingt ans, Sylvain Lejeune est un homme très inquiet. Il aurait pu rouvrir son établissement le 2 juin mais il préfère attendre la fin du mois pour accueillir à nouveau sa clientèle « Tous nos séminaires du mois de juin sont annulés ou reportés au mois de Septembre. Si on ouvre et qu’on a personne, ce n’est pas tenable » assure Sylvain Lejeune. Le Quintessia qui emploie 28 salariés, est fermé depuis le 14 mars dernier. Selon son dirigeant l’entreprise a perdu 700 000 euros de chiffres d’affaires en trois mois « Aucune PME ne peut supporter ça, on est au bord du dépôt de bilan » affirme Sylvain Lejeune.

Relance à la rentrée

Malgré cette situation compliquée, le patron du Quintessia est bien décidé à se battre pour sauver son affaire. Tout d’abord, il assigne son assureur en justice, son contrat comprenait une clause de perte d’exploitation qui couvrait notamment l’arrêt total ou partiel du fait de mesures administratives ou sanitaires. Pour l’instant cet assureur refuse d’indemniser l’hôtelier d’Orvault. Et puis le patron du Quintessia compte sur les touristes français cet été pour relancer la machine « Si les clients sont au rendez-vous, si on arrive à négocier avec l’assurance, on peut rebondir en septembre » espère Sylvain Lejeune. Autre lueur d’espoir, le patron du Quintessia est en contact avec d’éventuels repreneurs « j’espère vraiment que l’entreprise va continuer à vivre, c’est le fruit du travail d’une vie » déclare l’hôtelier.

Le Quintessia accueillera de nouveau ses clients le 20 juin prochain, premier jour d’un été qui sera déterminant pour cet Hôtel restaurant Spa d’Orvault.

