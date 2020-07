La relance éco : à Paris, la Tour Eiffel est de nouveau au sommet

C'est l'un des endroits depuis lequel le tout Paris peut s'observer en un clin d'oeil : le sommet de la Tour Eiffel a rouvert ses portes aux visiteurs, mercredi 15 juillet. Trois semaines après la réouverture du monument, les touristes ont donc enfin accès au dernier étage, après avoir été cantonnés aux premier et second jusqu'ici. "La Dame de fer reprend vie !", se réjouit le directeur général de la société d'exploitation, Patrick Branco Ruivo. "En général, un peu plus de la moitié de nos visiteurs aiment venir au sommet. On était ravis de les revoir", se félicite-t-il.

On n'est pas dans la course aux chiffres

Globalement, Patrick Branco Ruivo se dit plutôt satisfait de ces trois premières semaines. "C'est un bilan plutôt positif. On a la chance d'être en extérieur donc les normes de sécurité sont un peu plus souples." Il a cependant fallu adapter un peu les conditions de visite, avec une jauge réduite de moitié dans les ascenseurs entre les 2e et 3e étages. "La Tour a un nombre de visiteurs qui augmente régulièrement. On a commencé à 5 000 le premier weekend, le weekend dernier on était à 10 000", énumère-t-il. Pas question pour autant de se concentrer uniquement sur le nombre de visiteurs : "On n'est pas dans la course aux chiffres mais ça fait du bien de voir les sourires de nos visiteurs."

Le sommet de la Tour Eiffel a rouvert ses portes aux visiteurs le 15 juillet 2020, dans des conditions sanitaires particulières en raison de l'épidémie de coronavirus. © Radio France - Bradley De Souza

Avec les restrictions de voyages liées à l'épidémie de coronavirus, la Tour Eiffel verra peu de visiteurs cette année. "C'est le moment pour les Parisiens et les Franciliens de venir !", a lancé le directeur général. "Ils ne feront pas la queue", promet-il. "Du sommet, on a une vue sur Paris, la courbe de la Seine et tous les monuments : Notre-Dame, le Louvre, etc." De quoi redécouvrir la capitale, selon lui : "On sait que Paris est la plus belle ville du monde mais vue du sommet on en est vraiment sûr à 100%."

Des visiteurs privilégiés

Pour les visiteurs aussi, le retour à la Tour Eiffel est un bonheur. "On savait qu'il y aurait peu de monde", explique Laurent, venu en famille depuis Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines). "On est tout à fait satisfait de la visite parce qu'on se retrouve au dernier étage de la Tour sans personne ! Paris s'ouvre à nous et on redécouvre la ville telle qu'on l'avait oubliée."

Le sommet de la Tour Eiffel a rouvert ses portes aux visiteurs le 15 juillet 2020, dans des conditions sanitaires particulières en raison de l'épidémie de coronavirus. © Radio France - Bradley De Souza

Son fils, Romaric, en profite pour repérer les différents monuments parisiens. "L'Arc de Triomphe, la Défense, la place de l'Etoile", liste le petit garçon de 8 ans. "Comme il n'y a pas beaucoup de monde, on n'est pas obligés d'être collés. C'est mieux pour bien voir", se réjouit-il. Lucas, un Parisien de 40 ans, confirme : "Je suis venu ici à de nombreuses reprises mais c'est la première fois que je vois la Tour Eiffel aussi vide. On en profite bien. C'est maintenant qu'il faut venir pour les Parisiens qui n'ont pas eu l'occasion de venir depuis un moment !"

Retrouvez la chronique "La relance éco" à 7h15 tous les jours sur France Bleu Paris.