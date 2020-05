La relance Eco :: A Pau et Uzos, la Maison Francis Miot refait goûter ses coucougnettes

Les Tétons de la Reine Margot, les Coucougnettes, les Couilles du Pape… Autant de noms qui résonnent dans les papilles de tous les amateurs de bons chocolats. Bonne nouvelle, tout est à nouveau prêt à déguster en toute sécurité avec le déconfinement des espaces de production et de vente de la Maison Francis Miot.

Dans la grande boutique d’Uzos ou dans l’espace de vente du centre-ville de Pau, les amoureux de gourmandises sucrées vont pouvoir à nouveau se régaler. « On ouvre du lundi au samedi avec les horaires normaux. A Pau, on ne fait pas à manger, mais nous proposons les produits à emporter, et on livre des tartines ou des salades », explique Jean Otax, le directeur de la Maison Francis Miot. Et même des crêpes pour profiter d’une balade en centre-ville, agrémentée de pâtes à tartiner ou de confitures confectionnées par l’entreprise béarnaise.

"Reprendre une vie normale"

« On revient à la vie normale, en tenant compte des gestes barrières. On a mis un sens de circulation. Aux caisses, il y a un plexiglass pour que les clients et les caissières soient en sécurité. Il faut rassurer les gens pour reprendre une vie normale. »

Une belle façon de retrouver de la convivialité autour de produits plaisirs, où la douceur et la gourmandise sont les règles principales. Et ce n’est pas parce qu’on a raté Pâques qu’on ne doit pas se faire plaisir en mai avec du très bon chocolat !

Les chocolats et les confitures de la Maison Francis Miot sont à retrouver au rond point (RD37) à Uzos, et au 48 rue Maréchal-Joffre à Pau, mais aussi 7 rue Léon-Gambetta à Saint-Jean de Luz.