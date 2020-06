La relance Eco : A Pau, le cinéma CGR prépare activement sa rentrée

A quelques jours de la réouverture des salles de cinéma, tous les amoureux du septième art se demandent quels films ils pourront découvrir, et dans quelles conditions. Les premières réponses sont déjà là, et les équipes du cinéma CGR de Pau Université, comme à Lescar ou Tarbes, se préparent au retour des cinéphiles.

Dès le lundi 22 juin prochain à 10h30, les salles obscures vont rallumer leurs projecteurs numériques. Dans les salles, seule la moitié des sièges seront disponibles. Vous serez séparés de votre voisin, sauf si vous venez en couple ou entre amis. Bonne nouvelle pour les amoureux, vous pourrez aussi profiter des sièges « duo » en plus du retour des films sur grand écran.

« On a été les premiers à fermer et les derniers à ouvrir. Ça nous a laissé le temps de nous préparer. Les masques ne seront pas obligatoires dans les salles, mais recommandés dans le hall. Et il y aura tout un processus pour que les clients ne se croisent pas », explique Mehdi Ouada, le directeur du cinéma CGR de Pau.

Les films à l'affiche à Pau et Tarbes dès lundi 22 juin

Les films seront à l’affiche dès le lundi 22 juin avec des longs métrages qui vont poursuivre leur exploitation et des nouveautés. « On pourra voir De Gaulle, En avant (de Pixar), Dix jours sans maman avec Franck Dubosc, Invisible man. Et deux nouveautés dès lundi The Demon Inside et Double chien. Et des sorties en juillet et en août avec une comédie très attendue « Tout simplement noir », « Divorce club » avec MicKaël Youn, « Mulan » de Disney en version live, Bob l’éponge… », détaille Mehdi Ouada. L’été devrait être riche en belles sorties cinéma !

Et si vous voulez profiter pleinement de la reprise du cinéma sans que cela ne vous coûte trop cher, le bon plan est sur le site du réseau cinéma CGR. « Jusqu’au 7 juillet, vous pouvez acheter des places à 5 euros pour toutes les séances et toutes les salles, y compris pour la salle premium Ice. »

Le cinéma CGR Saint-Louis attendra juillet

Si les cinémas CGR de Tarbes, Pau Université et Lescar ouvriront avec tous les autres cinémas de France, il faudra patienter un peu pour profiter à nouveau des salles du cinéma CGR Saint-Louis, dans le centre-ville de Pau. Son positionnement mixte entre films grand public et films d'art et essai va obliger le réseau à attendre le mois de juillet pour rouvrir les grilles du cinéma du centre ville palois.

Ecoutez et réécoutez La relance éco sur France Bleu Béarn

Retrouvez votre chronique « La relance éco » chaque jour à 7h15 sur France Bleu Béarn et en réécoute en cliquant sur ce lien.