"La relance éco" : à Pau, le coiffeur "Les hommes ont de la classe" rouvre avec de nouvelles normes d'hygiène

A Pau, le salon de coiffure "Les hommes ont de la classe" a rouvert dès ce lundi 11 mai, premier jour de déconfinement. Après deux mois de fermeture, le coiffeur et créateur du salon, Thierry Bordenave a mis en place toutes les normes sanitaires nécessaire à la sécurité de ses clients et salariés.

Le salon de coiffure "Les Hommes ont de la classe" à Pau rouvre ses portes. Tout comme, les salons de la même enseigne à Tarbes, Dax et Biarritz. Au bout de huit semaines de confinement, nous étions nombreux à attendre avec impatience l'ouverture des salons de coiffure. Le créateur palois du salon, Thierry Bordenave se dit "Heureux de retrouver le terrain et prêt à recevoir l’afflux de client". Après deux mois de fermeture totale, le coiffeur a réfléchi à une nouvelle organisation, avec un "nouveau parcours client". Le salon compte augmenter la qualité de son travail, à travers les procédures d’hygiène et de sécurité. Le salon, a même, décidé d’offrir, sur rendez-vous téléphonique, ses prestations de coupes et barbes durant la journée du dimanche 17 Mai aux soignants sur présentation d'un justificatif.

À quoi va ressembler un rendez-vous chez le coiffeur après le déconfinement ?

L'organisation dans les salons de coiffure a totalement été repensée et bouleversée. Lorsque le client entrera dans le salon "Les Hommes ont de la classe", il passera par une prise de température. Seront également mis à la disposition du client et du personnel, des masques, gants, visières, du gel hydroalcoolique, des peignoirs jetables … un dispositif important pour la sécurité de tous.

De manière générale, les pistes ont été nombreuses dans le secteur de la coiffure afin de pouvoir accueillir à nouveau la clientèle. Parmi ces pistes, la suppression des vestiaires, des magazines... Les patrons indiquent que le nombre de clients, présents en même temps dans le salon sera limité. Les clients ne pourront être accompagnés. Certains coiffeurs devraient également adapter leurs horaires, "commencer plus tôt et finir plus tard", pour étaler l'accueil des clients.

Les prix vont-ils augmenter ?

Thierry Bordenave assure que les prix des coupes ne vont pas augmenter. En revanche, comme tous les salons, l’enseigne aura un « coût de service hygiène » de 4 euros par client. Le salon crée un service hygiène de 2 euros, autrement dit, 2 euros seront répercutés sur le client.

Le créateur indique "après deux mois de fermetures, plus des coûts importants de 4 euros par clients, multipliés par des milliers de clients, ceux qui ne répercuteront pas, ne pourront pas tenir. Ça, le client le comprend bien. Aujourd’hui, les prix ne sont pas trop élevés en coiffure, ça reste des coûts minimes. Alors que dans certaines grandes enseignes de coiffure le surcoût sera de 5 euros sur le client. Le salon palois, lui a choisi de ne répercuter que 2 euros du coût total.

Quel avenir pour les coiffeurs ?

Thierry Bordenave pense que le secteur de la coiffure doit sortir grandi de cette crise. "Ce métier n’était pas assez valorisé, aujourd’hui ceux qui font de la qualité avec du prix en face vont être gagnant". On attend entre 30% et 40% de fermeture de salons de coiffure en France. A côté de ces fermetures, beaucoup de salons cherchent du personnel, et veulent de se développer.

Je pense qu’il y aura du boulot pour tout le monde

