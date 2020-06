La relance Eco : A Pau, les amoureux du jeu retrouvent leur Casino

Si vous aimez les cartes et les jetons, il faudra encore patienter quelques semaines. Mais pour les amoureux des sensations fortes et des jackpots, le rendez-vous est de nouveau accessible : le Casino de Pau a rouvert ses portes !

Première impression étrange, ce sera de rentrer dans un Casino avec un masque sur le visage. Pourtant, ce sera pour la bonne cause et pour pouvoir profiter à nouveau de la salle de jeux, en toute sécurité sanitaire. Depuis mardi, le site palois du Groupe Tranchant a remis en route ses 100 machines à sous, ses postes de roulettes et les Black Jack électroniques. De quoi retrouver les sensations du jeu et du hasard.

"Nous avons mis en place toutes les règles de sécurité sanitaire pour nos clients et pour nos employés. Et même s'il ne se voit pas derrière le masque, le sourire sera présent dans les yeux de nos salariés", explique Blandine Laulhé, la responsable communication du Casino de Pau.

Le restaurant en attendant les cartes

Car il y avait autant d'impatience chez les joueurs que chez les salariés du Groupe Tranchant pour retrouver les habitués. Ce sera aussi le cas ce week-end du côté du restaurant du Casino, où vous pourrez manger de vendredi midi à dimanche midi (sur réservation).

Pour les jeux de cartes et de jetons, il faudra encore attendre que les mesures sanitaires s'assouplissent. Mais d'ici là, vous pourrez de nouveau profiter du Casino de Pau, qui a fêté son premier anniversaire il y a à peine un mois.

Ecoutez et réécoutez La relance éco sur France Bleu Béarn

Retrouvez votre chronique « La relance éco » chaque jour à 7h15 sur France Bleu Béarn et en réécoute en cliquant sur ce lien.