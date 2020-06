La relance Eco : A Pau, les producteurs béarnais prolongent leur Drive fermier

Le confinement a peut-être été l'occasion de retrouver le plaisir de la cuisine et des bons produits locaux. A la faveur d'un marché, d'un producteur près de chez soi ou même de l'initiative lancée par la Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Atlantiques.

Bonne nouvelle : le drive fermier se poursuivra ! Les producteurs fermiers béarnais lancés dans cette aventure ont décidé de poursuivre ce rendez-vous régulier avec les consommateurs locaux. Avec toujours le même principe simple : un bon de commande unique depuis le site internet de la Chambre d'Agriculture, et un retrait à Pau le vendredi entre 17h30 et 18h30.

"Ce drive ayant bien fonctionné, l’ensemble des producteurs qui y ont participé ont souhaité poursuivre l’aventure. Nous allons apporter des améliorations autour de la commande comme du paiement", explique Laurence Batby, animatrice à la Chambre d'Agriculture du 64.

Prochaine commande ce mercredi !

Car le Drive Fermier a un avantage pour les citadins : permettre de faire son marché, voire de faire le tour des producteurs béarnais, en quelques clics et un retrait ! Sur le bon de commande, vous pourrez retrouver le veau de la Ferme Calestrémé, le porc de Laünde, les yaourts au lait de brebis de la Ferme Landran, le poulet et le canard de la Ferme Moulie, mais aussi des plats cuisinés, des bières agricoles, les vins de Jurançon et de Madiran...

La prochaine commande se termine ce mercredi à 23 heures, pour un retrait ce vendredi. Puis le drive devrait se dérouler tous les quinze jours afin de continuer à fournir aux habitants du secteur de Pau de bons produits venus de tout le Béarn.

Ecoutez et réécoutez La relance éco sur France Bleu Béarn

Retrouvez votre chronique « La relance éco » chaque jour à 7h15 sur France Bleu Béarn et en réécoute en cliquant sur ce lien.