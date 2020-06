La relance Eco : A Pau, les producteurs béarnais prolongent leur Drive fermier

Les bonnes habitudes prises par les producteurs comme les clients vont pouvoir se poursuivre au-delà de la période du confinement. La Chambre d’Agriculture des Pyrénées-Atlantiques a décidé de continuer son Drive Fermier.

«Depuis début avril, la chambre d’Agriculture a mis en place un Drive fermier à la Maison de l’Agriculture à Pau pour apporter un soutien aux producteurs ayant perdu leurs débouchés habituels. Ce Drive devait prendre fin à la réouverture des marchés. Ce drive ayant bien fonctionné, l’ensemble des producteurs qui y ont participé ont souhaité poursuivre l’aventure», explique les responsables du projet.

Une nouvelle livraison sera organisée ce vendredi 5 juin 2020, de 17h30 à 18h30, puis elle se poursuivra au rythme d’un drive tous les quinze jours. Pour cette semaine, les commandes doivent être passées depuis le site internet dédié avant ce mercredi 3 juin à 23 heures.

Les produits fermiers directement chez vous

Parmi les produits à commander depuis le site du Drive Fermier béarnais, le veau de la Ferme Calestrémé, le porc de Laünde, les yaourts au lait de brebis de la Ferme Landran, le poulet et le canard de la Ferme Moulie, mais aussi des plats cuisinés, des bières agricoles, les vins de Jurançon et de Madiran.

Une façon pratique et utile de faire le tour de tous les producteurs locaux béarnais sans s’éloigner de Pau. Et de poursuivre les efforts entrepris durant le confinement pour apprécier les produits locaux et cuisiner de bons petits plats maison.

