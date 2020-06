La relance Eco : A Pau, Marina Dal vous aide à bien voyager en France

Si l'Europe commence à ouvrir ses frontières, vous allez peut-être choisir de rester en France pour ces vacances d'été. Pour un long week-end ou quelques semaines en famille, ce sera l'occasion d'une redécouverte de notre pays.

Pour vous accompagner dans votre séjour dans l'Hexagone, Marina Dal a créé Explor'In France. Depuis un an, cette jeune femme vous guide et vous conseille grâce à son agence de voyage en ligne, basée à Pau. Des conseils pour toutes les envies et pour tous les budgets.

Dès les premiers mois, Marina s'est tournée vers les beautés de notre pays pour nos concitoyens, mais aussi pour permettre aux Européens et aux touristes étrangers de mieux découvrir le Sud-ouest et la France. En attendant leur retour, ce sont des séjours clés en main qu'elle vous aidera à concevoir.

Les mille et unes merveilles de la France

Entre Béarn, Bigorre, Pays basque et Landes pour ceux qui veulent mêler montagne, océan et campagne. Mais aussi le Périgord avec ses paysages méconnus ou la Loire à travers ses vins et des Châteaux. Sans oublier les facettes cachées de la Bretagne estivale... De bons conseils à suivre pour découvrir que notre pays, à quelques centaines de kilomètres de chez soi (et sans prendre l'avion), recèle de mille merveilles naturelles et culturelles.

Ecoutez et réécoutez La relance éco sur France Bleu Béarn

Retrouvez votre chronique « La relance éco » chaque jour à 7h15 sur France Bleu Béarn et en réécoute en cliquant sur ce lien.