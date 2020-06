Les mariages ont repris, My Bridal House aussi. Fatima habille les mariées de Pau avec des créations adaptées à leurs envies. Une étape importante pour un mariage inoubliable.

La relance Eco : A Pau, My Bridal House met en beauté les mariées

My Bridal House

Pour beaucoup, il a fallu attendre plus longtemps que prévu pour se dire oui. Après deux mois de confinement, les mariages ont repris dans les mairies et les églises de France. A Pau, My Bridal House a repris ses activités pour sublimer les futures mariées. « Sur tous les mariages qui étaient prévus, un seul a été annulé », explique Fatima Ouis, la créatrice de la boutique paloise.

Preuve que la période de confinement a renforcé les lieux des futurs époux. Et même si beaucoup de mariages ont été reportés à l’année prochaine, c’est maintenant que les robes se choisissent, se créent et s’essayent pour être la plus belle lors de ce moment inoubliable.

Dans sa boutique installée rue des Cordeliers à Pau, Fatima accueille et conseille les futures épousées. Entre haute couture et œuvres uniques, elle crée des robes sur-mesure, en fonction des envies de ses clientes. Histoire de transformer la mariée en véritable princesse d’un jour.

