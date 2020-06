La relance éco : A Pau, Nicolas Ruf soigne vos fuites grâce à son Plombicycliste

Armé de son vélo et de ses outils, Nicolas Ruf sera dès ce 1er juillet sur les routes de Pau et de l’agglomération pour vous aider. Un plombier prêt à intervenir en cas de fuite chez vous.

Petits chantiers ou gros travaux, Nicolas Ruf est prêt à intervenir dès ce mercredi 1er juillet 2020 sur Pau et son agglomération. Il se lance dans son activité de « plombicycliste », avec un concept simple : intervenir en tant que plombier tout en se déplaçant à vélo.

« C’est un vélo cargo, où je transporte mon matériel. Et je n’interviens qu’à vélo. Ça faisait longtemps que je me déplace au quotidien en vélo, que je voulais créer mon entreprise, et c’est l’occasion de mêler les deux dans un métier qui me plait »,explique Nicolas Ruf.

De la fuite inopinée ou chantier plus important, Nicolas Ruf répond à tous vos besoins. Même les plus petits où les artisans ne sont pas toujours prompts à se déplacer rapidement. « En début, je vais prendre le contre-pied des artisans classiques, avec des petits services qui rendent bien service au quotidien. »

Les mollets bien ajustés, ce jeune entrepreneur de 34 ans est prêt à vous rendre service en intervenant tout au long de la semaine. Pour cela, rendez-vous au 06 01 75 76 24 et sur la page Facebook du Plombicycliste.

