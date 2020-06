La relance éco : A Pau, Tarbes et Orthez, Frédéric Pédegay au rythme des adeptes du vélo

Nouveaux ou habitués, les amoureux du vélo sont de plus en plus nombreux. Une affluence en hausse pour les magasins de vélos, comme ceux de Frédéric Pédegay à Pau, Orthez et Tarbes.

Dans ce monde d’après, toutes les villes ont lancé leur plan vélo. Car la pratique du deux-roues se développe dans nos villes, pour assurer les déplacements du quotidien. Et avant de se remettre en selle, une visite dans les magasins spécialisés s’est imposée avec le déconfinement. « Il y a beaucoup plus de pratiquants, mais pas forcément en sportif. C’est plus de la mobilité et du déplacement. Il y a un réel engoument », constate Frédéric Pédegay, le gérant des magasins Vélocité à Tarbes et Orthez, et Culture V à Pau.

Après les pâtes avant le confinement, la farine pendant le confinement, ce sont les rayons vélos et accessoires qui ont été dévalisés depuis le déconfinement. Avec une recherche vers les vélos de ville, peu habitués à un tel engouement. « Les gammes existaient, on les maintenait un peu, car Tarbes avait gardé cet historique du vélo pour aller au travail. A Pau et Orthez, c’était un marché quasi inexistant. Beaucoup de jeunes, de quadragénaires, de trentenaires ont pris cette habitude du vélo pour faire leur déplacement », explique Frédéric Pédegay.

"Des vélos adaptés à chaque pratiquant"

Mais on ne se remet pas au vélo avec un engin sorti de la cave. « Il faut contrôler les points importants comme les pneus, les freins... Et il faut commencer par un peu de vélo en balade, plutôt que de s’attaquer à l’Aubisque de suite. » Car la pratique du vélo reste un sport qui nécessite un peu d’entraînement avant de s’élancer, même dans les rues de votre ville.

« C’est dommage d’avoir mal aux fesses, au dos… alors qu’il existe aujourd’hui des vélos adaptés à votre physique. » Et pour cela, rien de mieux que de s’adresser à un professionnel pour avoir les bons conseils avant de profiter du plaisir du deux-roues en ville comme à la campagne.

