La relance Eco : A Pau, Virginie s'occupe de vos enfants avec Kangourou Kids

En temps normal, il n'est déjà pas facile de faire concilier ses horaires professionnels avec ceux de vos enfants. Mais quand s'ajoute à cela du télé-travail ou un retour à l'école partiel, les plannings des parents peuvent virer au rouge.

Pour vous accompagner, l'entreprise de services à la personne Kangourou Kids a décidé d'adapter son fonctionnement à vos nouveaux besoins. A la tête de l'agence de Pau, Virginie Da Silva est là pour répondre à toutes vos demandes.

"La situation est d’autant plus complexe que certaines écoles restent fermées, d’autres ouvriront plus tard, les horaires de travail peuvent être décalés et la reprise des cours est dans tous les cas progressive (avec peu d’enfants par classe). Même s’il est encore difficile de se projeter, la rentrée scolaire de septembre se prépare également dès maintenant."

Avec des équipes de professionnels, formés aux nouvelles mesures sanitaires, Kangourou Kids est à l'écoute des parents pour s'occuper de leurs enfants, même quand tout le monde doit se partager le domicile familial entre télé-travail et cours en ligne.

Un Job Dating ce jeudi

Et pour répondre à ces nouveaux besoins, l'agence de Pau organisera un Job Dating ce jeudi 4 juin 2020. "Kangourou Kids Pau proposera des postes de garde d’enfants à domicile en CDI pour la rentrée de septembre, principalement des temps partiels en périscolaire ainsi que des missions de garde d’enfants en journée ou en demi-journée. Pour postuler, les candidats intéressés doivent contacter l’agence au 05 59 35 94 18 afin de fixer un horaire (mesures exceptionnelles Covid-19). Ils pourront ensuite se rendre à l’agence munis de leur CV pour passer directement un entretien."

Des services et de l'emploi pour accompagner cette reprise d'activité alors que l'année scolaire n'est pas encore terminée !

