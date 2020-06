La relance éco : à peine sortie du confinement, la SPA en Moselle craint un rebond des abandons cet été

La SPA vient de lancer ce mercredi sa nouvelle campagne nationale de communication pour lutter contre les abandons d'animaux. Chaque année environ 60.000 chiens et chats sont abandonnés pendant la période estivale. Un acte puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

"Cette campagne originale doit susciter une réelle prise de conscience : abandonner son chien n'est pas un geste sans conséquence, son maître le condamne à une série d'épreuves traumatisantes, écrit le président de la SPA Jacques-Charles Fombonne. En cette période post-confinement, cette campagne en appelle au soutien des Français afin de nous permettre de sauver un maximum d'animaux pendant l'été."

Hausse de 30% des signalements de maltraitance

La lancement de cette campagne 2020 est aussi l'occasion de prendre des nouvelles des quatre refuges mosellans, après deux mois de confinement : Arry, Sarreguemines, Forbach et Thionville. Au total, ces structures comptent une quarantaine de salariés, environ 150 bénévoles et 300 animaux.

Jessica Giordani gère les structures d'Arry et de Sarreguemines. Elle est également responsable de la SPA dans le Grand Est. Interview.

Est-ce que les refuges de Moselle sont de nouveau ouvert au public ?

Oui, les refuges mosellans sont ouverts au public mais la particularité c'est que nous recevons uniquement sur rendez-vous.

Est-ce qu'il y a encore de la place dans vos refuges ?

Il nous reste effectivement quelques places mais nous avons beaucoup de demandes d'abandons et beaucoup d'animaux maltraités. Ces animaux sont, potentiellement, de futurs pensionnaires.

Est-ce que le confinement y est pour quelque chose dans ces nouveaux cas de maltraitance ?

Oui, l'augmentation des signalements de maltraitance est concrète. On a de plus en plus de personnes qui nous dénoncent des cas d'animaux confinés avec leur maîtres et qui ont subi, parfois, de graves violences. On est sur une hausse de 30% de signalements ! On intervient tous les jours chez les gens pour vérifier.

"Je crains toujours la période estivale"

Vous avez chamboulé toute votre organisation pendant le confinement. Comment travaillez-vous aujourd'hui ?

Pour les abandons, tout se fait sur rendez-vous avec port du masque et distanciations sociales. L'animal est mis à l'isolement pour éviter tout risque et le matériel est désinfecté. Les adoptions se font aussi sur rendez-vous, avec questionnaire préalable et entretien téléphonique avant un dernier rendez-vous sur site.

L'été arrive dans dix jours et c'est une période très compliquée pour vous. Vous craignez à nouveau une explosion des abandons pendant les vacances ?

Je crains toujours l'été. C'est toujours du stress pour nous, et c'est là où on travaille le plus. On a de plus en plus d'abandons et d'animaux à récupérer dans les fourrières. On craint les vacances qui arrivent avec leurs lots de chatons, de chattes non stérilisées et toutes les conséquences qui en découlent. On appelle les gens à venir adopter en refuges. Tout en réfléchissant à toutes les conséquences d'une adoption. Toujours dans le but d'une adoption responsable. Bref, on appelle les gens à la responsabilité. Il y a toujours une solution pour faire garder son animal pendant les vacances.

