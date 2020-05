La relance éco : "On a perdu plus de 100.000 euros" assure le président du Nice LTC

"On se sent privilégié c'est vrai". Franck Balabanian, le président du Nice LTC, a le sourire depuis le début de semaine. Alors que les gymnases, stades ou piscines restent fermés, les courts de tennis sont de nouveau ouverts aux passionnés. Dans des conditions sanitaires très strictes. "On a enlevé les poignées de porte, les bancs et les chaises autour des terrains," explique Franck Balabanian. "Chaque joueur doit venir avec son gel hydroalcoolique et ses balles. Et puis les vestiaires et le club house restent fermés pour l'instant".

Une réouverture qui ne rapporte pas le moindre euro au Nice LTC

Malgré ces conditions particulières, les 13 des 18 courts en terre battue ouverts depuis mardi matin au Nice LTC, font le plein. "C'est un vrai rayon de soleil," sourit Franck Balabanian, qui a été le premier à reprendre la raquette mardi matin face à son vice-président. "On voulait montrer l'exemple. On est vraiment heureux de retrouver les membres du club. Mais pour l'instant cette reprise ne nous rapporte pas le moindre euro".

La relance éco : les clubs de tennis respirent Copier

Les créneaux de 50 minutes sont pour l'instant réservés aux 1100 membres du club, qui n'ont rien à débourser pour pouvoir taper la balle. Pour les autres, l'heure de la reprise n'a pas encore sonné, alors que les "joueurs du dimanche" représentaient une large part des recettes du club. "Beaucoup de joueurs venaient jouer le week-end par exemple. Ils devaient payer 20 euros chacun l'heure de jeu. Aujourd'hui cet argent là ne rentre pas. Tout comme celui qui venait de la buvette puisque le club house est fermé. Et puis il y a les stages d'été pour les enfants qui sont supprimés, comme notre grand tournoi d'été, alors que 900 joueurs s'étaient inscrits."

Un manque à gagner chiffré par Franck Balabanian. "On est à plus de 100.00 euros de perte. Des pertes sèches. Nos 30 salariés étaient au chômage partiel pendant le confinement. _On va s'en sortir mais sans aide ce sera compliqué. De nombreux clubs vont y laisser des plumes je pense_."

De nombreux entraîneurs privés de revenus pendant deux mois

Si les comptes des clubs sont dans le rouge, ceux des entraîneurs de tennis font également grise mine. Ils sont nombreux à travailler en libéral. C'est le cas d'Olivia Salgi, qui donne des cours au club des Vespins, à Saint-Laurent-du-Var. "Je suis en libéral, donc je n'ai pas touché de chômage ces deux derniers mois. Heureusement qu'il y avait les aides de l'Etat. J'ai touché 900 euros en mars et 1.400 euros en avril. On est vraiment heureux de pouvoir retravailler, de retrouver nos joueurs. Même si les premières leçons étaient un peu dures physiquement !" Sur les courts ou dans les coulisses, la reprise est vraiment progressive pour le monde du tennis.