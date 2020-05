La relance éco : à Perpignan, un hôtel transforme une partie de ses chambres en bureaux

"Il fallait qu'on trouve des idées... le planning se vidait petit à petit." Au mois de mars dernier, les annulations de réservations commencent à s'accumuler pour l'Hôtel Mondial explique Mathilde Raspaud, la directrice. "Finalement, on s'est inspiré de ce qui se fait déjà souvent en Allemagne par exemple."

L'idée est donc la suivante : proposer des chambres non pas pour passer la nuit, mais plutôt pour travailler le jour. "C'est assez simple finalement : on transforme le lit en banquette et on rajoute un bureau. On doit pouvoir les réaménager rapidement si jamais on a besoin de louer la chambre pour la nuit."

L'établissement compte séduire notamment des personnes à la recherche d'un environnement travail calme. "Ça peut être des personnes en télétravail qui ont du mal à travailler de chez eux à cause des enfants. Ou bien des indépendants comme des agents immobiliers. Un prof d'anglais a également réservé afin de pouvoir donner des cours particuliers."

Les chambres/bureaux de l'Hôtel Mondial sont proposées aux prix de 20 euros la demi-journée et 30 euros la journée complète.