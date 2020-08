La relance éco : A Pers-en-Gâtinais, des moissons 2020 aussi mauvaises qu'en 2016

Le bilan des moissons 2020 n'est pas bon en région Centre Val de Loire, avec des rendements en baisse d'environ 30% en moyenne, par rapport à la récolte 2019. Mais surtout, on note des écarts importants selon les parcelles et les variétés, comme chez Cédric Boussin, céréalier à Pers-en-Gâtinais

Cédric Boussin exploite la ferme familiale qu'il a reprise il y a 10 ans à Pers-en-Gâtinais, il exploite 225 hectares de céréales, en agriculture conventionnelle. Du blé, de l'orge, du colza, du maïs, "et des poires" ajoute malicieusement Lydie Boussin, sa femme, qui elle est installée au même endroit, mais en bio. Elle cultive des céréales et élève 6000 poules pondeuses pour la grande distribution.

Au moment de faire le bilan des moissons 2020, Cédric Boussin, membre de la FDSEA du Loiret, et administrateur de la CAPROGA, une importante coopérative céréalière du secteur, fait grise mine. "Dans certaines exploitations et sur certaines parcelles, la récolte sera pire qu'en 2016, une année particulière à cause des inondations". En moyenne, on parle d'une baisse de rendement d'environ 30% par rapport à l'an dernier.

Selon les parcelles, des écarts de rendement du simple au triple

Ce qui frappe surtout le jeune céréalier, ce sont les écarts de rendement d'une parcelle à l'autre, "et c'est comme ça partout chez mes collègues de l'est du Loiret, pour moi c'est vraiment du jamais vu". Lui note une baisse d'environ 25% de son rendement dans l'ensemble, mais avec des pertes colossales sur une parcelle, par exemple, plantée au mois de décembre, "dans des conditions difficiles, avec de la pluie qui a empêché la plante de bien se développer dans la terre, puis il y a eu un hiver très doux, et ensuite la sécheresse".

"De tels écarts de rendement, on a quand même du mal à se les expliquer, on passe du simple au triple par endroits" reconnaît Cédric Boussin. "Ceux qui ont semé tôt cet automne ont des rendements de blé et d'orge qui sont plutôt bons. En revanche, ceux qui ont semé tard, derrière leur récolte de maïs par exemple, on des rendements qui peuvent descendre sous les 25 quintaux à l'hectare". Sur son exploitation Cédric Boussin note exactement le même phénomène, particulièrement marqué dans l'est du Loiret. Lui qui récolte en moyenne 70 quintaux à l'hectare sur les 10 dernières années, ne dépasse pas les 25 quintaux par endroit, et atteint ses objectifs à d'autres.

Une année pire qu'en 2016 ?

Ces baisses de rendement, alors que la qualité est bonne, va bien sûr peser sur les trésoreries, car le prix du blé sur le marché n'augmente pas vraimen, malgré la crise mondiale liée à l'épidémie de Covid 19. "Moi j'ai une baisse de chiffre d'affaires d'environ 30%. Je pensais rattraper cette année la saison catastrophique de 2016, eh bien ce ne sera pas le cas, je vais retourner voir le banquier, pour tenter d'étaler les pertes".

En 2016, les récoltes avaient été particulièrement mauvaises pour les agriculteurs du Loiret et de la région Centre Val de Loire, en raison d'un printemps très humide et surtout des inondations qui avaient gravement touché plusieurs départements et notamment le Loiret. A l'époque l'Etat avait apporté son aide pour compenser les pertes. "On sait faire avec la météo, c'est notre métier, mais on espère que l'Etat nous laissera des outils pour trouver des solutions techniques". En clair, l'interdiction des néonicotinoïdes en 2018 laisse certains céréaliers démunis pour faire face, par exemple, à la présence de pucerons dévastateurs sur certaines variétés.