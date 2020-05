La relance éco : à Pertuis, le groupe Pellenc mise sur la confiance pour redresser la barre

Le groupe Pellenc, spécialisé dans la fabrication de machines agricoles et d'outillage pour l'entretien des espaces verts, ne s'est pas complètement arrêté pendant le confinement. Mais son activité s'est limitée à quelques ateliers. Les salariés ont disposé de protection dès le début de la crise.

"Nous avons pioché dans les stocks de masques achetés pendant la crise du virus H1N1, explique Jean-Marc Gialis, le directeur général de Pellenc SAS. Nous avons mis en place des gestes barrières et des mesures de protection en suivant le simple bon sens. Dans l'industrie, le travail est très organisé... Et nous sommes très réactifs pour adapter nos productions."

Des filiales partout dans le monde

Le groupe, basé à Pertuis, emploie au total 1.800 personnes dans le monde, avec des filiales en Europe, au Maroc, aux Etats-Unis, au Chili, en Chine...

Il réalise près de 260 millions de chiffres d'affaires par an. Mais la direction redoute une baisse, cette année. "Nous travaillons avec le secteur agricole, et nous anticipons une baisse de 15% sur l'exercice 2020 à cause du coronavirus", poursuit Jean-Marc Gialis.

Le directeur général reste confiant pour l'avenir du groupe. D'ailleurs, il le souligne : la confiance doit être le maître-mot de ce déconfinement. "Je demande aux salariés de nous faire confiance, nous avons la maîtrise de la situation et nous le prouvons avec ce plan de redémarrage. Restons ensemble, soudés.", affirme-t-il.

