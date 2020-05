La relance éco : à Peyzac-le-Moustier, le site de la Roque Saint Christophe ouvre samedi

Marie Luce Touron est impatiente, cela s'entend. Pendant tout le confinement il a fallu fermer l'accès à cette longue falaise calcaire qui s 'étend sur plus d'un kilomètre et 80 mètres de haut. Installée au bord de la Vézère, elle cumule les abris sous roches et les terrasses aériennes. Ces cavités naturelles ont été occupées par l’homme dès la Préhistoire puis ensuite modifiées pour devenir un fort et une cité du Moyen Âge jusqu’au début de la Renaissance.

Dès que démarre la saison, on devine les silhouettes des visiteurs à flanc de falaise mais là, depuis plusieurs semaines, il n'y avait plus rien, plus personne, à cause de l'épidémie de coronavirus. Marie Luce Touron a du mettre du personnel au chômage partiel mais depuis quelques jours ils sont revenus pour préparer l'ouverture samedi. La visite ne se fera pas tout à fait comme d'habitude, même si le site est grand et les mesures de protection sanitaire sans doute moins contraignantes.

Quoiqu'il en soit la boutique a été aménagée, les sens de circulation établis. Il y a même sur le site, les consignes pour une visite en toute sécurité. Mais malgré tout, Marie Luce Touron s'attend à un mois de juin très moyen, sans bus scolaires, sans personnes âgées, et sans touristes étrangers.

Marie Luce Touron, directrice du site de La Roque Saint-Christophe Copier

